Россиянам назвали самые популярные дешевые иномарки для ввоза из Китая

В Россию из КНР при бюджете до 2 млн рублей выгодно ввозить подержанные автомобили корейских и китайских брендов, относящиеся к сегменту массмаркета. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«С суммой в 2 млн рублей из Китая заказывают модель Hyundai Elantra c пробегом. На некоторых рынках она известна как Lantra. Примерно в 1,8 млн рублей обойдется в России Kia K3 с доставкой. Это уже будет модель C-класса. Кроме того, из КНР за 1,5 млн рублей можно привезти кроссовер Geely Coolray с атмосферным двигателем в базовой комплектации. На мой взгляд, это интересные предложения из Китая», — рассказал Рогов.

По словам эксперта, речь идет об автомобилях в возрасте 3–5 лет с двигателями мощностью до 160 л.с. — для них установлен льготный тариф утилизационного сбора. Все проходные автомобили из Китая идут с базовыми бензиновыми двигателями.

В стандартную комплектацию автомобилей обычно входят сиденья с тканевой обивкой, кондиционер и механические регулировки кресел. Кожаный салон, климат-контроль и люк — прерогатива более дорогих модификаций, отметил специалист.

