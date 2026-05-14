Тачки, которые мы потеряли: 7 желанных россиянами иномарок из Казахстана

Автомобильный ландшафт Казахстана сохраняет разнообразие. В соседней стране по-прежнему можно приобрести технику корейских, японских и других ушедших из России четыре года назад брендов. «Газета.Ru» предлагает оценить, какие некогда популярные у наших соотечественников модели сейчас доступны жителям республики.

Hyundai Sonata

Седан среднего класса активно использовался в российских службах такси. В Казахстане на данный момент предлагается автомобиль после рестайлинга 2023 года. Он весьма заметно отличается от дореформенных машин, которые официально продавались на рынке России.

На выбор доступны турбированные моторы 1.5 и 2.0 отдачей 170 и 250 л.с. соответственно, а также 2,5-литровый атмосферный двигатель на 194 л.с. Во всех модификациях в трансмиссии установлена 8-диапазонная автоматическая коробка передач.

Чтобы приобрести Hyundai Sonata, жителю республики необходимо заплатить минимум 15 млн тенге (2,3 млн рублей) . Правда, сейчас локальное представительство объявило скидки, поэтому актуальная цена машины — 12,3 млн тенге (1,9 млн рублей).

Самая доступная комплектация Base отличается скромным оснащением. В набор входят фронтальные подушки безопасности, камера заднего вида, электропривод складывания зеркал и штатная медиасистема с экраном на 12,3 дюйма.

Land Rover Defender

С 2023 года Land Rover стал зонтичным брендом для трех отдельных марок — Range Rover, Defender и Discovery. С этого момента вместо прежнего наименования Land Rover Defender применяется просто Defender, а на кузова автомобилей устанавливается минимальное количество эмблем Land Rover.

В Казахстане дилеры в данный момент распродают внедорожники Defender 2025 года выпуска. Пятидверный автомобиль в комплектации SE с 3-литровым бензиновым двигателем отдачей 400 л.с. стоит минимум 81 млн тенге (12,7 млн рублей) .

Продавцы обращают внимание на то, что имеющиеся в наличии варианты выполнены в спецификации 2026 модельного года — с черной решеткой радиатора, переоформленным центральным тоннелем салона и центральным тачскрином диагональю 13,1 дюйма.

В набор оборудования версии SE входят шесть подушек безопасности, набор ассистентов для водителя, отделка сидений кожей и многое другое.

Skoda Octavia

Некогда популярная в России Skoda Octavia в Казахстане представлена в виде рестайлингового лифтбэка четвертого поколения. Наиболее доступный вариант — это версия Essense со 150-сильным турбомотором 1.4 и классическим 8-диапазонным «автоматом».

Такой автомобиль укомплектован 17-дюймовыми колесами, полным набором подушек безопасности, 13-дюймовым экраном медиасистемы и системой двухзонного климат-контроля. Стоимость составляет 17,9 млн тенге (2,8 млн рублей) .

Skoda Octavia — один из немногих представителей гольф-класса, предлагающих полный привод. У такой машины под капотом скрывается бензиновый 2.0 (204 л.с.), с которым работает 7-ступенчатый преселективный «робот». По цене лифтбэк 4х4 сопоставим с некоторыми кроссоверами, так как за него дилеры просят минимум 20,8 млн тенге (3,2 млн рублей).

Infiniti QX80

Представительство Infiniti в Казахстане открыло продажи третьего поколения большого внедорожника QX80. В движение машину приводит 3,5-литровый турбомотор V6 отдачей 450 л.с., с которым работают 9-ступенчатый «автомат» и система полного привода.

Казахстанцам флагманскую модель предлагают в двух богато оснащенных комплектациях: Sensory и Autograph. Первая доступна в модификациях с 7- и 8-местным салоном, вторая имеет строго 8-местную компоновку. Цены на QX80 начинаются от 70 млн тенге (11 млн рублей) .

Учитывая премиальный статус модели, ей положены адаптивная подвеска, премиальная акустика и многозонная климатическая установка. В потолок встроены инфракрасные датчики, определяющие, насколько комфортна температура для конкретного седока.

Subaru Forester

Subaru Forester шестого поколения предлагают с одной силовой установкой. Это сочетание атмосферного бензинового двигателя объемом 2,5 л (185 л.с.), фирменного вариатора Lineartronic и системы постоянного полного привода.

Комплектаций заявлено четыре, а стоимость стартовой Elegance составляет 23,7 млн тенге (3,7 млн рублей) . В ней присутствуют набор водительских ассистентов EyeSight, семь подушек безопасности, электропривод передних сидений и мультимедийный экран диагональю 11,6 дюйма.

В более дорогих версиях установлен максимально производительный вариант комплекса EyeSight. Он обладает функцией автоторможения при движении задним ходом, а также ассистентом, оценивающим состояние водителя.

Kia Sportage

В Казахстане Kia Sportage сохранил верность атмосферным двигателям, но отказался от механических коробок передач. В плане силовых агрегатов покупатель может выбрать между исполнениями на 2,0 и 2,5 литра, которые выдают 150 и 190 л.с.

Более производительный вариант существует только с полным приводом, а для менее мощной машины также доступен передний. С трансмиссией 4х2 базовая стоимость кроссовера в версии Comfort составляет 12,8 млн тенге (2,0 млн рублей).

Модель привлекает набором обогревов, раздельным двухзонным климат-контролем, а также датчиками дождя и света. Диагональ центрального развлекательного дисплея — 12,3 дюйма.

Toyota Camry

Россиянам почти не знакома актуальная Toyota Camry в кузове XV80, так как это поколение вышло в свет уже после ухода японской марки из России.

С 2,5-литровым атмосферным двигателем и 8-диапазонным «автоматом» седан стоит от 18,7 млн тенге (2,9 млн рублей) . Самая простая версия называется «Элеганс». Она предусматривает наличие семи подушек безопасности, комплекта ассистентов и тачскрин на 12,3 дюйма.

Довольно неожиданным выглядит то, что для казахстанского рынка доступен и гибрид, в основе которого также лежит упомянутый бензиновый 2.5. С гибридной установкой некогда культовый в России автомобиль доступен за 20,8 млн тенге (3,2 млн рублей).