В Москве премьера Вьетнама заметили на Aurus

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, который находится с визитом в России, передвигается по Москве на автомобиле Aurus. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, вьетнамский политик приехал на машине российского производства на встречу с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

24 марта премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во время вьетнамско-российского бизнес-форума в Москве сказал, что ожидает 25 марта переговоров с президентом России Владимиром Путиным в российской столице.

Накануне Фам Минь Чинь в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что двусторонние отношения РФ и Вьетнама отличают искренность и дружба. Он отметил, что Ханой всегда готов быть вместе с Москвой.

20 марта министерство иностранных дел Вьетнама сообщило, что Фам Минь Чинь с 22 по 25 марта посетит Россию с официальным визитом. В поездке премьер-министра сопровождает высокопоставленная делегация.

 
