Дорогу к российско-грузинской границе закрыли

Дорогу через Верхний Ларс закрыли для всех типов транспорта из-за лавин
Телеграм-канал «ГРАНИЦА ГРУЗИИ»

Движение в направлении грузино-российской границы в районе Гудаури–Коби через Крестовый перевал закрыто для всех видов транспорта с из-за опасности схода лавин. Пограничный пункт «Верхний Ларс» заблокировал въезд и выезд, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии, его цитирует Sputnik-Армения.

Уточняется, что на участке дороги Млета-Гудаури движение транспорта осуществляется беспрепятственно.

В начале января перевал через Верхний Ларс и Крестовый перевал также закрывали для всех видов транспорта из-за снежного коллапса. Как рассказали очевидцы, на месте работала снегоочистительная техника. Однако, несмотря на это, на границе образовалась многокилометровая пробка. По оценке Telegram-канала Shot в очереди стояло порядка 400 машин. Среди застрявших — россияне, в том числе семьи с детьми.

Как заявили некоторые туристы, они потеряли деньги, так как ранее бронировали отели и не въехали вовремя.

Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий РФ с Грузией и Арменией. Из-за погодных условий власти часто перекрывают движение на трассе в целях безопасности.

Ранее в Краснодарском крае тысячи россиян встретили Новый год в поездах из-за снегопада. 

