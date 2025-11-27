На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы самые продаваемые автомобили не старше 5 лет

Автоэксперт Целиков перечислил самые популярные авто с пробегом не старше 5 лет
true
true
true
close
rebinworkshop/Shutterstock/FOTODOM

В России за 10 месяцев 2025 года было продано около 5 млн подержанных автомобилей. Из этого числа 600 тыс. или 12% пришлись на долю машин возрастом до пяти лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автоэксперт Сергей Целиков.

В топ-10 «свежих» автомобилей с пробегом в этом году попали Toyota Camry (10 960 ед.), Haval Jolion (10 131 ед.) Kia Rio (9 926 ед.), Hyundai Solaris (9 096 ед), Kia K5 (8 982 ед.), Toyota RAV4 (7 757 ед.), Geely Coolray (7 520 ед.) Geely Monjaro (7 208 ед.), Toyota Corolla (5 830 ед.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (5 588 ед.).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее стало известно, что ставки транспортного налога повысят в Московской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами