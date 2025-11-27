Названы самые продаваемые автомобили не старше 5 лет

Автоэксперт Целиков перечислил самые популярные авто с пробегом не старше 5 лет

В России за 10 месяцев 2025 года было продано около 5 млн подержанных автомобилей. Из этого числа 600 тыс. или 12% пришлись на долю машин возрастом до пяти лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автоэксперт Сергей Целиков.

В топ-10 «свежих» автомобилей с пробегом в этом году попали Toyota Camry (10 960 ед.), Haval Jolion (10 131 ед.) Kia Rio (9 926 ед.), Hyundai Solaris (9 096 ед), Kia K5 (8 982 ед.), Toyota RAV4 (7 757 ед.), Geely Coolray (7 520 ед.) Geely Monjaro (7 208 ед.), Toyota Corolla (5 830 ед.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (5 588 ед.).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее стало известно, что ставки транспортного налога повысят в Московской области.