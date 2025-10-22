На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые популярные у россиян иномарки в 2025 году

«Автостат» назвал 15 самых популярных подержанных иномарок в России
true
true
true
close
Art Konovalov/Shuterstock/FOTODOM

Гендиректор аналитического агентства «Автостат» назвал 15 моделей самых распространенных подержанных автомобилей иностранных брендов в России.

«За 9 месяцев 2025 года на российском рынке было перепродано 4,42 млн легковых автомобилей. На долю иномарок приходится 71,8% вторичного авторынка. Самые популярные среди иномарок с пробегом KIA Rio (85,5 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (84,2 тыс. шт.)», — написал Целиков.

В пятерку наиболее популярных на вторичном рынке вошли также Ford Focus, Toyota Corolla и Camry. За ними следуют Volkswagen Polo, Renault Logan, Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Opel Astra, кроссовер Toyota RAV4, седан и универсал Volkswagen Passat, а также Mitsubishi Lancer, Daewoo Nexia и BMW 5 Series.

«Пятерка» BMW в этом рейтинге оказалась единственной моделью премиум-класса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли только продажи кроссоверов Toyota RAV4, Renault Logan продемонстрировал нулевую динамику, у остальных продажи снизились год к году.

Ранее стало известно, что в России резко подорожал кроссовер Jaecoo J8.

