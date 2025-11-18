Названы 10 самых популярных подержанных автомобилей в России

«Автостат» перечислил 10 самых популярных авто с пробегом в России

В России самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей остается седан Lada 2107, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Автостат». В октябре россияне купили 13,9 тыс. таких машин.

Далее следуют Kia Rio (13,1 тыс. машин) и Hyundai Solaris (12,5 тыс. машин). На четвертом месте находится Ford Focus (10,6 тыс. машин), на пятом — Lada 4×4 («Нива»), октябрьский результат которого составил 10,5 тыс. авто.

В топ-10 самых популярных машин с пробегом по итогам октября 2025 года также вошли Toyota Corolla, Lada 2114 («Самара-2»), Toyota Camry, Lada 2170 («Приора») и Lada 2190 («Гранта»).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.