Движение на Крымском мосту временно перекрыли

Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Накануне движение машин было перекрыто в 22:28. Переправа не работала 35 минут.

9 января циклон «Фрэнсис» фактически закрыл въезд в Москву. Так, из‑за сложных погодных условий было ограничено движение транспортных средств на участке трассы М‑8 от 111-го до 134-го км в Ярославской области, а сотни водителей уже более 10 часов стоят в многокилометровых пробках на федеральных трассах.

По словам ярославского губернатора Михаила Евраева, причиной пробки стала непогода, а также несколько дорожно-транспортных происшествий и застрявшие на подъемах большегрузные автомобили. Власти развернули для автомобилистов пункт временного размещения в гостинице «Роза ветров» в Переславле-Залесском.

Ранее власти Кубани объяснили запрет на электрокары на Крымском мосту.

