Власти Кубани объяснили запрет на электрокары на Крымском мосту

В Краснодарском крае объяснили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту
Константин Михальчевский/РИА Новости

Запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту связан с рекомендациями в сфере безопасности. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правительство Краснодарского края.

«Это рекомендация антитеррористической комиссии», — сказали в администрации Кубани.

30 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что с 3 ноября по Крымскому мосту будет запрещен проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Кубани. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Позже депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет заявил, что это вынужденная мера для усиления безопасности, отметив, что решение носит временный характер.

29 октября прокурор запросил пожизненный срок фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году.

Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Их обвиняют в теракте и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну дополнительно вменяют контрабанду взрывчатки.

Ранее в Британии допустили удар Украины по Крымскому мосту.

