Автомобиль актера Дмитрия Харатьяна арестовали в рамках спора нескольких компаний

Суд города Твери наложил арест на машину, приобретенную российским актером Дмитрием Харатьяном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«В апреле 2024 года в один из районный судов Твери поступил гражданский иск ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко» к ООО «Нео Карс Бел», ООО «Нео Карс Москва», Анатолию Курушину, Михаилу Якушеву и ООО «Гостевой дом» о взыскании в солидарном порядке денег по договорам купли-продажи транспортных средств в размере 36 561 450,40 китайских юаней», — сообщает агентство.

О том, что Аактер Дмитрий Харатьян не может зарегистрировать новый автомобиль из-за спора между продавцами, стало известно в июне 2024 года.

Харатьян приобрел машину китайского производства в автосалоне на Новорижском шоссе. Однако позже выяснилось, что компания-экспортер внесла поставщика авто в нотариальный залог и поставила запрет на регистрационные действия.

Из-за этого Харатьян не мог зарегистрировать и использовать машину до решения спора между китайцами и местными продавцами. В таком же положении оказались еще 116 человек, которые приобрели автомобиль у поставщика.

Китайская фирма подала на российскую иск в Центральный районный суд города Твери. Они потребовали с компании 486 миллионов рублей. Только после оплаты иностранные экспортеры готовы снять залог. Российская сторона заявила, что решила финансовые вопросы между китайскими партнерами, поэтому претензии экспортера стали для них неожиданностью. Они заявили, что в суд были переданы поддельные документы.

