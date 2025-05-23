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Путин поручил усилить борьбу с водителями без ОСАГО

Путин потребовал усилить меры по борьбе с автомобилями без ОСАГО
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО. Об этом сообщает на сайте главы государства.

«Правительству РФ совместно с МВД России, Банком России, комиссиями Государственного Совета Российской Федерации исполнительными органами субъектов РФ принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных ст. 12.37 КоАП, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», – говорится в документе.

До этого стало известно, что старт эксперимента по запуску проверки наличия у водителя полиса ОСАГО через дорожные камеры перенесен на 30 июня 2025 года.

О том, что в России отложили эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО у автовладельца с помощью дорожных камер, стало известно 26 февраля 2025 года. Выяснилось, что участники процесса пока не смогли договориться, к примеру, о распределении ответственности за хранение личных данных. Кроме того, одним из обсуждаемых вопросов стали источники финансирования эксперимента, хотя ранее предполагалось, что он не потребует выделения допсредств из бюджета.

Глава РСА Евгений Уфимцев заявил, что эксперимент по камерам пройдет до конца 2025 года. По его словам, первое время водителю не будут приходить штрафы, но он сможет получать уведомления на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что полиция стала массово штрафовать доставщиков на электровелосипедах.

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