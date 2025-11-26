На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали рекордное падение продаж новых автомобилей

Минпромторг: в РФ в 2025 году будет продано 1,5 млн автомобилей
close
AP Photo/David Zalubowski

Минпромторг РФ ожидает продажи новых автомобилей в России по итогам 2025 года на уровне 1,5 млн штук. Об этом замглавы ведомства Альберт Каримов заявил в рамках круглого стола в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

«Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 миллионов автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 миллиона, которые были у нас в прошлом году. Но тем не менее, рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учетом корректировки производственных программ, которые у нас есть на сегодняшний день у наших производителей», - сказал Каримов.

До этого стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в октябре выросла на 8% и составила рекордные 3,43 млн рублей.

Этот показатель стал рекордным за более чем 25 лет.

Исторического максимума также достигла средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом. По итогам октября она достигла 1,23 млн рублей, что на 2,5% больше, чем в сентябре и на 3% выше уровня октября прошлого года.

Ранее стало известно, что к 2035 году на рынке РФ останется только 20% иномарок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами