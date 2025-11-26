В России спрогнозировали рекордное падение продаж новых автомобилей

Минпромторг: в РФ в 2025 году будет продано 1,5 млн автомобилей

Минпромторг РФ ожидает продажи новых автомобилей в России по итогам 2025 года на уровне 1,5 млн штук. Об этом замглавы ведомства Альберт Каримов заявил в рамках круглого стола в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

«Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 миллионов автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 миллиона, которые были у нас в прошлом году. Но тем не менее, рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учетом корректировки производственных программ, которые у нас есть на сегодняшний день у наших производителей», - сказал Каримов.

До этого стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в октябре выросла на 8% и составила рекордные 3,43 млн рублей.

Этот показатель стал рекордным за более чем 25 лет.

Исторического максимума также достигла средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом. По итогам октября она достигла 1,23 млн рублей, что на 2,5% больше, чем в сентябре и на 3% выше уровня октября прошлого года.

Ранее стало известно, что к 2035 году на рынке РФ останется только 20% иномарок.