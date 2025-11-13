Цены на автомобили в России выросли до исторического максимума

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в октябре выросла на 8% и составила рекордные 3,43 млн рублей. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», передает ТАСС.

Этот показатель стал рекордным за более чем 25 лет.

Исторического максимума также достигла средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом. По итогам октября она достигла 1,23 млн рублей, что на 2,5% больше, чем в сентябре и на 3% выше уровня октября прошлого года.

Ранее «Автостат» сообщал, что продажи новых машин на российском рынке за 10 месяцев 2025 года снизились на 20%.

В Минпромторге заявляют, что к 2035 году 80% продаваемых в России новых автомобилей будут отечественного производства.

Ранее сообщалось, что китайские автокомпании вывели из России 1 трлн рублей.