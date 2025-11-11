Замглавы Минпромторга Каримов: к 2035 году на рынке РФ останется только 20% иномарок

Минпромторг: к 2035 году 80% новых машин в России будут отечественными

К 2035 году 80% продаваемых в России новых автомобилей будут отечественного производства. Такой прогноз в интервью изданию «Бизнес Online» дал замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов.

«По плану от общего объема продаж в 2035 году мы будем выходить на обеспечение порядка 80% рынка именно продукцией отечественных производителей. Это вполне реализуемая задача», — сказал Каримов.

По его словам, соответствующая цель обозначена в стратегии развития российского автопрома. Обеспечить необходимый уровень конкуренции и создавать собственные технологичные бренды возможно, если в России будет несколько автопроизводителей с годовым объемом выпуска 300-500 тыс. машин, указал замглавы Минпромторга. Такие заводы смогут заниматься разработкой технологий с партнерами из дружественных стран, уточнил он.

