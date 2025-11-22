Стала известна личность мужчины, причастного к пожару на автостоянке в Москве

Полиция задержала мужчину, причастного к пожару на автостоянке в Москве

Полиция задержала мужчину, который поджег мусорные контейнеры на Донецкой улице в Москве, сообщает Telegram-канал 112. Им оказался 37-летний уроженец Владимирской области. Он полностью изобличен в содеянном и признал свою вину.

«Поджигателя задержали в Подольске. Мотивы устанавливаются», — сообщает канал.

Подробностей о поиске поджигателя и его мотивах не сообщается.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября. Неизвестный поджег помойку во дворе дома на Донецкой улице. Огонь перекинулся на машины. Сгорели семь автомобилей и два мотоцикла. Спасатели ликвидировали пожар.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми загорелся после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и воспламеняется.

Ранее на видео попал мощный взрыв фуры на парковке в Видном.