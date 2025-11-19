На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге подросток поджег полицейскую машину

В Петербурге подросток поджег полицейское авто после переписки с неизвестными
Виталий Аньков/РИА Новости

Полиция Санкт-Петербурга задержала подростка, совершившего поджог полицейского автомобиля в Адмиралтейском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти в Telegram-канале.

«На месте происшествия сотрудниками полиции задержан 15-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Предварительно установлено, что, подросток совершил поджог, действуя по указанию неизвестных, с которыми ранее вступил в переписку в одном из мессенджеров», — сообщили в главке.

В полиции уточнили, что молодой человек заранее купил бензин, после чего облил им патрульную машину возле отдела Госавтоиспекции. Впоследствии пожар был погашен сотрудниками МЧС. Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

18 ноября в Санкт-Петербурге произошло ДТП возле станции метро «Адмиралтейская», когда патрульный автомобиль столкнулся с легковой машиной. В результате аварии пострадал патрульный автомобиль, у него был разбит капот, смят бампер, а также детали автомобиля разлетелись по проезжей части.

Ранее в Петербурге машины начали уходить под землю из-за прорыва трубы.

