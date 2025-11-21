На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лимузин Rolls-Royce известной российской актрисы сгорел в Петербурге

В Петербурге сгорел лимузин Rolls-Royce российской актрисы Софьи Аржаковской
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Петроградском районе Петербурга сгорел лимузин Rolls-Royce. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Премиальный автомобиль загорелся примерно в час ночи 21 ноября в Вытегорском переулке. Спасатели смогли потушить машину только через час. У Rolls-Royce горел моторный отсек и салон. В пожаре никто не пострадал», — сообщает канал.

Позже выяснилось,что автомобиль принадлежит компании актрисы Софьи Ская (настоящее имя Софья Андреевна Аржаковская).

В разговоре с «78. Новости» она подтвердила эту информацию и отметила, что автомобиль могли поджечь.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми загорелся после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и воспламеняется.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами