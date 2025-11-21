Лимузин Rolls-Royce известной российской актрисы сгорел в Петербурге

В Петроградском районе Петербурга сгорел лимузин Rolls-Royce. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Премиальный автомобиль загорелся примерно в час ночи 21 ноября в Вытегорском переулке. Спасатели смогли потушить машину только через час. У Rolls-Royce горел моторный отсек и салон. В пожаре никто не пострадал», — сообщает канал.

Позже выяснилось,что автомобиль принадлежит компании актрисы Софьи Ская (настоящее имя Софья Андреевна Аржаковская).

В разговоре с «78. Новости» она подтвердила эту информацию и отметила, что автомобиль могли поджечь.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми загорелся после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и воспламеняется.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.