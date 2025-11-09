Названа предварительная причина ДТП с Lamborghini криптобизнесмена Долгих

ТАСС: превышение скорости могло быть причиной ДТП с Lamborghini бизнесмена Долгих

Превышение скорости рассматривается в числе возможных причин ДТП с Lamborghini Urus, в котором разбился криптобизнесмен Алексей Долгих в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Среди возможных причин ДТП рассматривается превышение допустимой скорости движения. Сейчас специалисты работают, точная причина будет установлена в ходе разбирательства», — приводит агентство слова источника.

ДТП с Lamborghini Urus произошло на Международном шоссе в московском районе Молжаниново. Автомобиль врезался в дорожное ограждение на транспортной развязке.

Затем автомобиль загорелся, это попало на видео.

Telegram-канал Shot сообщил, что Долгих двигался на автомобиле со скоростью около 100 км/ч. Самому бизнесмену Долгих и одному из его пассажиров в аварии выжить не удалось. Еще два пассажира госпитализированы.

Ранее на АЗС в Бурятии опрокинулся бензовоз.