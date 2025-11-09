Автомобиль Lamborghini врезался в дорожное ограждение в Москве

МВД РФ: в Москве автомобиль врезался в дорожное ограждение и загорелся

Легковой автомобиль врезался в ограждение в Москве, после чего опрокинулся и загорелся. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве рассказали, что авария произошла около 1:20 мск на 1-м км Международного шоссе.

«Наезд автомобиля на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием и возгоранием. В результате <...> два человека пострадали», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что еще двух человек спасти не удалось.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, в аварию попал автомобиль Lamborghini. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства случившегося.

9 ноября в Болотнинском районе Новосибирской области легковая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. По данным регионального управления МВД РФ, не выжили шесть человек — водитель легкового автомобиля 1995 года рождения и пассажиры: мужчина 1989 года рождения, женщина 1990 года рождения, дети 2015, 2017 и 2025 годов рождения.

Ранее на Крымском мосту автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение.