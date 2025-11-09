Последствия ДТП с Lamborghini Urus криптобизнесмена Долгих в Москве попали на видео

В Москве сняли на видео горящий после ДТП Lamborghini Urus

Последствия аварии с автомобилем Lamborghini Urus на Международном шоссе в Москве попали на видео. Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал «112».

«Кадры аварии с Lamborghini Urus, за рулем которой был криптобизнесмен Алексей Долгих. На видео видно, что от удара элитный спорткар перевернулся», — отмечается в публикации.

На видео видно, что лежащий вверх колесами спорткар охватило пламя У машины при этом работает аварийная сигнализация. На небольшом расстоянии от горящего Lamborghini остановилась большегрузная фура.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Lamborghini ехали четыре человека. Один из них — известный криптобизнесмен Алексей Долгих, которому принадлежала машина.

Авария произошла из-за наезда на дорожное ограждение.

Ранее автомобилистов предупредили о лишении прав за скрытые номера.