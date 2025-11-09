На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На АЗС в Бурятии опрокинулся бензовоз

Бензовоз с 9300 литрами топлива перевернулся на АЗС в Нижнеангарске
Telegram-канал «Новости ГО и ЧС»

Бензовоз перевернулся на автомобильной заправочной станции (АЗС) в поселке Нижнеангарск в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщило Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«На автозаправочной станции <...> по улице Зеленая, 14 опрокинулся прицеп бензовоза Volvo с емкостью. В прицепе находилось 9300 литров бензина АИ-92», — говорится в заявлении.

По данным агентства, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и представители АО «Экоспас». Специалисты организовали работы по сбору вытекших нефтепродуктов и ограничению разлива.

В публикации подчеркивается, что все службы действуют в режиме повышенной готовности. В настоящее время их основная задача заключается в локализации аварии и минимизации ущерба, который мог быть причинен экологии.

9 ноября в Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика. Легковая машина двигалась в сторону Кемерово, но по пути выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. В результате тяжелые травмы получили шесть человек — водитель ВАЗ-21099 и пять пассажиров, включая троих детей. Никого из них спасти не удалось.

Ранее в Свердловской области большегруз протаранил шесть фур на парковке.

