Стало известно, с какой скоростью ехал криптобизнесмен Долгих, разбившийся на Lamborghini

Авария с Lamborghini Urus криптобизнесмена Алексея Долгих произошла на скорости около 100 км/ч. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Криптобизнесмен Алексей Долгих летел на Lamborghini со скоростью около 100 км/ч — от удара по отбойнику машина смялась, а её детали вылетели с моста с высоты 8 метров», — отмечается в публикации.

При этом детали автомобиля разбросало под мостом, также был сбит столб с камерой видеонаблюдения.

Самому Долгих и одному из его пассажиров в аварии выжить не удалось. Еще два пассажира госпитализированы. ДТП произошло в ночь на воскресенье на Международном шоссе — на эстакаде в районе съезда с этой трассы на Ленинградское шоссе.

По данным Shot, на Lamborghini Urus бизнесмена с августа 2024 года было наложено 586 штрафов за нарушение ПДД.

