На МКАД перекрыли движение

В Москве на участке МКАД ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем.

До этого в Москве автомобиль с медиками разбился в массовом ДТП. Авария произошла днем 4 ноября. Машина медиков, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Липецкой улице. В момент ДТП пострадал водитель «скорой помощи». На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоит транспорт экстренных медицинских служб, который получил повреждения: у машины смят кузов, разбит бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На место ДТП прибыли оперативные службы города.

Кроме того, в Петрозаводске автомобиль врезался в столб рядом с проезжающей машиной экстренных медицинских служб.

Ранее на востоке Москвы Chevrolet влетел в столб и сломал самокат.