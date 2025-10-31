Второе уголовное дело возбудили после массового ДТП на мосту в Туле

Второе уголовное дело возбудили после ДТП с маршрутками и трамваем в Туле

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили в Туле, где в результате столкновения трамвая, двух маршруток и двух легковых машин пострадали 25 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

До этого сообщалось, что Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около 07:30 мск на Пролетарском мосту в Туле. По словам главы региона Дмитрия Миляева, через шесть минут после столкновения на место автоаварии прибыли 12 бригад скорой помощи. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, четыре человека не выжили. Детей среди пострадавших нет.

Как уточнили в Минздраве Тульской области, пять пассажиров находятся в тяжелом состоянии, остальных пострадавших осматривают медики.

