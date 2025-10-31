На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Повсюду кровь и осколки»: пассажир раскрыл подробности массового ДТП в Туле

После ДТП в Туле раненые пассажиры выбирались из разбитой маршрутки
true
true
true
close
МЧС России

В Туле пассажиры маршрутки выбирались из разбитого транспорта самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Все было спокойно, и тут мы резко подскочили: пассажиры начали друг на друга заваливаться. Ненадолго закрыл глаза, а когда открыл смотрю повсюду кровь и осколки разбитого стекла. Сам момент удара мозг стер», — рассказал очевидец.

По словам мужчины, после столкновения он начал кричать, чтобы вызвали медиков, в этот момент его попросила о помощи девушка со сломанной рукой: на ней лежал человек, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Тогда мужчина переложил его на сиденье и помог девушке выбраться, они открыли заднюю двери и вышли на проезжую часть.

Пассажир также рассказал, что в момент столкновения в маршрутке находилось 20 человек, включая водителя: он и еще три пассажира не выжили, остальные получили ранения разной степени тяжести.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело после массового ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами