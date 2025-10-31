«Повсюду кровь и осколки»: пассажир раскрыл подробности массового ДТП в Туле

В Туле пассажиры маршрутки выбирались из разбитого транспорта самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Все было спокойно, и тут мы резко подскочили: пассажиры начали друг на друга заваливаться. Ненадолго закрыл глаза, а когда открыл смотрю повсюду кровь и осколки разбитого стекла. Сам момент удара мозг стер», — рассказал очевидец.

По словам мужчины, после столкновения он начал кричать, чтобы вызвали медиков, в этот момент его попросила о помощи девушка со сломанной рукой: на ней лежал человек, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Тогда мужчина переложил его на сиденье и помог девушке выбраться, они открыли заднюю двери и вышли на проезжую часть.

Пассажир также рассказал, что в момент столкновения в маршрутке находилось 20 человек, включая водителя: он и еще три пассажира не выжили, остальные получили ранения разной степени тяжести.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело после массового ДТП.