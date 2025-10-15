Момент массовой аварии с китайским грузовиком в Уфе попал на видео

В Сети появилось видео момента ДТП с китайским грузовиком и 11 автомобилями в Уфе. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».
«На кадрах видно, как грузовик въезжает в легковушку и тащит ее несколько метров», — сообщает канал.
Кроме того, видно, что идет мелкий дождь.
О крупном ДТП в Уфе стало известно 15 октября 2025 года. Сам инцидент произошел в 10 часов утра по местному времени.
«По имеющейся информации, на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза и на скорости он допустил столкновение с 11 автобилями находящимся в пути следования», — сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. По пострадавшим информация уточняется. На месте работают сотрудники МЧС России, медицинские работники и эксперты главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан.
Позже было опубликовано видео с места аварии.
До этого в Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину за езду в нетрезвом состоянии на мощном электровелосипеде.
В Госавтоинспекции напомнили, что водители электровелосипедов должны соблюдать ПДД наравне с автомобилистами.
Ранее в МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя.