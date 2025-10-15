Момент массовой аварии с китайским грузовиком в Уфе попал на видео

На видео попал момент массовой аварии с китайским грузовиком и 11 авто в Уфе

В Сети появилось видео момента ДТП с китайским грузовиком и 11 автомобилями в Уфе. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

«На кадрах видно, как грузовик въезжает в легковушку и тащит ее несколько метров», — сообщает канал.

Кроме того, видно, что идет мелкий дождь.

О крупном ДТП в Уфе стало известно 15 октября 2025 года. Сам инцидент произошел в 10 часов утра по местному времени.

«По имеющейся информации, на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза и на скорости он допустил столкновение с 11 автобилями находящимся в пути следования», — сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. По пострадавшим информация уточняется. На месте работают сотрудники МЧС России, медицинские работники и эксперты главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан.

Позже было опубликовано видео с места аварии.

