На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с места массового ДТП с китайским грузовиком в Уфе

На видео попали последствия массового ДТП с китайским грузовиком и 11 авто в Уфе
true
true
true

В Сети появилось виде с места массовой аварии с китайским грузовиком в Уфе. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП УФА - Новости Уфа».

Судя по кадрам, в результате ДТП несколько автомобилей перевернулись. Часть машин сильно разбита. Один из автомобилей зажат между двумя грузовиками.

Об аварии стало известно утром 15 октября 2025 года.

«По имеющейся информации, на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза и на скорости он допустил столкновение с 11 автобилями находящимся в пути следования», — сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. По пострадавшим информация уточняется. На месте работают сотрудники МЧС России, медицинские работники и эксперты главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан.

До этого в Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину за езду в нетрезвом состоянии на мощном электровелосипеде.

В Госавтоинспекции напомнили, что водители электровелосипедов должны соблюдать ПДД наравне с автомобилистами.

Ранее в МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами