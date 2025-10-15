Появилось видео с места массового ДТП с китайским грузовиком в Уфе

На видео попали последствия массового ДТП с китайским грузовиком и 11 авто в Уфе

В Сети появилось виде с места массовой аварии с китайским грузовиком в Уфе. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП УФА - Новости Уфа».

Судя по кадрам, в результате ДТП несколько автомобилей перевернулись. Часть машин сильно разбита. Один из автомобилей зажат между двумя грузовиками.

Об аварии стало известно утром 15 октября 2025 года.

«По имеющейся информации, на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза и на скорости он допустил столкновение с 11 автобилями находящимся в пути следования», — сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. По пострадавшим информация уточняется. На месте работают сотрудники МЧС России, медицинские работники и эксперты главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан.

