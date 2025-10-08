На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя

МВД: среднестатистический пьяный водитель в России — мужчина 30–39 лет
Depositphotos

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин во время выступления в Общественной палате РФ рассказал о типичном социальном портрете пьяного водителя в стране.

По его словам, это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, чаще всего безработный.

Митрошин подчеркнул, что современные аналитические системы позволяют не только определять место, время и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, но и формировать достаточно точный социальный портрет нарушителей. Он отметил, что данные характеристики актуальны на сегодняшний день.

До этого управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что в России водителям за езду в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф размером 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, можно ли получить компенсацию за упавший на авто птичий помет.

