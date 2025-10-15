Китайский грузовик с отказавшими тормозами протаранил 11 автомобилей в Уфе

В Уфе китайский грузовик с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП с 11 авто

В Уфе китайский грузовик Shacman устроил массовое ДТП, сообщает в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

«По имеющейся информации, на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза и на скорости он допустил столкновение с 11 автобилями находящимся в пути следования», — сообщил Севастьянов.

В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. По пострадавшим информация уточняется. На месте работают сотрудники МЧС России, медицинские работники и эксперты главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан.

