На челябинца завели уголовное дело из-за пьяной езды на электровелосипеде

В Челябинской области мужчине грозит уголовная статья из-за езды на велосипеде
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину за езду в нетрезвом состоянии на мощном электровелосипеде. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в Южноуральске на улице Победы.

«В действиях водителя усматриваются признаки уголовного деяния, предусмотренные частью 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Электровелосипед нарушителя задержан», — отмечается в сообщении.

Выяснилось, что мужчина передвигался на мощном электровелосипеде, который приравнивается к мототранспорту. Кроме того, его ранее привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. В Госавтоинспекции напомнили, что водители электровелосипедов должны соблюдать ПДД наравне с автомобилистами.

Ранее стало известно, сколько россиян пострадало из-за сбоя системы ЭПТС.

