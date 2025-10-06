На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Галкин избавился от редкого Bentley, который купил 20 лет назад

РИА Новости: Галкин избавился от редкого Bentley, которым владел с 2003 года
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) избавился от редкого Bentley Arnage, которым владел с 2003 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на регистрационные документы.

«Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Галкин* более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. В марте этого года авто выставлялось на продажу, и в этот же период у него сменился собственник, а также госномер», — говорится в материале.

По информации из открытых источников, с 1998 по 2005 годы было выпущено около четырех тысяч Bentley Arnage с двумя вариантами двигателей, из них около 200 — в особом исполнении.

Стоимость такой машины на данный момент — до 4,5 миллиона рублей, следует из данных «Авито Авто».

После начала СВО юморист и его супруга певица Алла Пугачева уехали детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Галкин попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Ранее Пугачева ответила на вопрос о предательстве Родины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами