Галкин избавился от редкого Bentley, который купил 20 лет назад

Телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) избавился от редкого Bentley Arnage, которым владел с 2003 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на регистрационные документы.

«Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Галкин* более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. В марте этого года авто выставлялось на продажу, и в этот же период у него сменился собственник, а также госномер», — говорится в материале.

По информации из открытых источников, с 1998 по 2005 годы было выпущено около четырех тысяч Bentley Arnage с двумя вариантами двигателей, из них около 200 — в особом исполнении.

Стоимость такой машины на данный момент — до 4,5 миллиона рублей, следует из данных «Авито Авто».

После начала СВО юморист и его супруга певица Алла Пугачева уехали детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Галкин попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

