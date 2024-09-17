Верховный суд не стал рассматривать жалобу Максима Галкина*

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу юмориста Максима Галкина на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.

В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина из реестра иностранных агентов, после чего шоумен решил обратиться в Верховный суд.

Накануне сам Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью и что статус иноагента существенно нарушает его права и свободы. По данным ТАСС, Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность. По словам юмориста, он является деятелем культуры и искусства.

Суд с позицией Галкина не согласился. В своем решении он отметил, что судом получены необходимые доказательства, которые позволяют сделать вывод, что юморист активно ведет политическую деятельность. Более того, судом отмечено, что Галкин занимается этой деятельностью в интересах иностранного источника финансирования.

Галкин попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева обвинила Галкина в неблагодарности.