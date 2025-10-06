«Выразила раскаяние»: дочь Цапка признала ответственность за ночное ДТП под Таганрогом

Известия: дочь бандита Цапка раскаялась в том, что повредила дом в ДТП

Дочь бандита Сергея Цапка Анастасия полностью признала ответственность за произошедшее ДТП и извинилась перед владельцем поврежденного дома. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Андрея Карпенко.

«Девушка полностью признала ответственность за произошедшее и выразила раскаяние собственнику поврежденного дома», — сообщил адвокат «Известиям».

До этого владелец дома, пострадавшего в результате аварии с участием Анастасии Оделин Феррер (Цапок), подписал документы об отсутствии претензий к виновнице ДТП. Денежная компенсация передана собственнику жилого дома

Инцидент произошел 28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области. Дочь бандита Сергея Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался в дом. На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее депутат Виталий Милонов призвал изъять имущество у дочери бандита Цапка после ДТП.