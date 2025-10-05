На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семья бандита Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери

«Ъ»: семья Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери
true
true
true
close
anastasiyatsapok/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Владелец дома, пострадавшего в результате аварии с участием Анастасии Оделин Феррер (Цапок), подписал документы об отсутствии претензий к виновнице ДТП, сообщает «Коммерсантъ».

«Между владельцем дома и семьей Анастасии Оделин Феррер заключено мировое соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и материального ущерба, причиненных в результате ДТП. <...> Денежная компенсация передана собственнику жилого дома», — сообщает «Ъ».

Инцидент произошел 28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области. Дочь бандита Сергея Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался в дом. На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее депутат Виталий Милонов призвал изъять имущество у дочери бандита Цапка после ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами