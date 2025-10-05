Семья бандита Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери

«Ъ»: семья Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери

anastasiyatsapok/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Владелец дома, пострадавшего в результате аварии с участием Анастасии Оделин Феррер (Цапок), подписал документы об отсутствии претензий к виновнице ДТП, сообщает «Коммерсантъ».

«Между владельцем дома и семьей Анастасии Оделин Феррер заключено мировое соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и материального ущерба, причиненных в результате ДТП. <...> Денежная компенсация передана собственнику жилого дома», — сообщает «Ъ».

Инцидент произошел 28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области. Дочь бандита Сергея Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался в дом. На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее депутат Виталий Милонов призвал изъять имущество у дочери бандита Цапка после ДТП.