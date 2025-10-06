В Новосибирске загорелась маршрутка

Mash Siberia: на улице в Новосибирске произошел пожар в маршрутке

В Новосибирске загорелось маршрутное такси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Маршрутка вспыхнула на Шлюзе у остановки «Плотинная». По словам очевидцев, водитель автомобиля получил небольшие травмы. Пассажиров в салоне маршрутки не было.

1 октября стало известно, что в Краснодаре взорвался автомобиль Toyota Camry. По сведениям очевидцев, первый взрыв прогремел в легковушке во время движения, а второй уже во время пожара на дороге.

25 сентября в Бурятии произошел мощный пожар в гаражном боксе с грузовиками и электрокарами.

21 сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев написал, что в Дербенте в Дагестане загорелся припаркованный у жилого дома автомобиль. Впоследствии огонь с машины перекинулся на фасад здания.

Ранее пламя охватило авто петербуржца на КАД, и это попало на видео.