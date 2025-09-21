На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дербенте огонь с загоревшегося Mercedes перекинулся на жилую многоэтажку

В Дербенте произошел пожар в жилой многоэтажке, людей эвакуировали
В Дербенте загорелась жилая многоэтажка, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Очевидцы рассказали, что сначала вспыхнул Mercedes у дома, а с автомобиля огонь перекинулся на фасад здания. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. Огнем охвачены уже несколько этажей многоэтажки. Жителей экстренно эвакуировали. На место происшествия прибыли экстренные службы.

На прошлой неделе в Париже произошел пожар в жилой многоэтажке с рестораном Wafu Bar. Возгорание началось из-за детонации гранаты со слезоточивым газом, которую использовал полицейский. Власти пообещали компенсировать ресторану причиненный ущерб. Если полицейский применил гранату оправданно, его не привлекут к уголовной ответственности.

Wafu Bar расположен на первом этаже многоэтажного здания в районе Аль. Во время протестов у него произошли столкновения полиции и участников акции. Правоохранители использовали гранаты со слезоточивым газом, после этого загорелась крыша веранды заведения, а оттуда огонь распространился по искусственным лианам на стену дома до кровли 7-этажного здания. После того как сгорела веранда ресторана, пламя перекинулось на внутренние помещения.

Ранее появились кадры эвакуации российских туристов из отеля в Анталье.

