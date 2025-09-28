Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в посте.

Ограничения продлились 18 минут. Причину запрета не называли.

6 сентября число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту в очередной раз превысило 1 тыс. Сообщалось, что со стороны Тамани время ожидания составляло около двух часов, а со стороны Керчи — более двух часов.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее Shaman и Лепс устроили импровизированный концерт на Крымском мосту.