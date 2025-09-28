На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Причину решения не уточнили.

В последние месяцы пробки на подъездах к мосту возникают регулярно. Так, 25 сентября в очереди скопилось более 650 автомобилей.

За день до этого в пробку на подходе к мосту попали более 500 машин.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «Ахиллесовой пятой» для России.