Shaman и Лепс устроили концерт на Крымском мосту

Лепс и Shaman устроили импровизированный концерт в пробке на Крымском мосту

Российские исполнители Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс попали в пробку на Крымском мосту вместе с остальными водителями, вышли из автомобиля и устроили импровизированный концерт. Соответствующее видео выложил Telegram-канал «Крымский мост | Новости Крыма».

«Стояли в пробке как все, а не ехали по обочине!» — говорится в публикации.

Накануне число автомобилей в очередях на подходах к Крымскому мосту приблизились к четырем тысячам.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой беспилотных летательных аппаратов преодолеть дорогу до моря.

Ранее в России для пассажиров общественного транспорта предложили ввести новый штраф.