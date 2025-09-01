В автомобиле Эрдогана включили новости про встречу с Путиным

В автомобиле президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана включили новости про его встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. Это снял на видео журналист кремлевского пула Александр Юнашев, который опубликовал ролик в своем Telegram-канале.

«Турецкий лидер, кстати, любит посмотреть телевизор в машине. Во время одного из предыдущих мероприятий я видел, как он смотрит футбол. Сегодня выбор более серьезный — новости. Сначала, видимо, про сельское хозяйство, а потом самое актуальное — встреча с Путиным», — говорится в публикации.

Также журналист отметил, что водитель Эрдогана напоминает азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность в случае, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана. В свою очередь помощник Путина Юрий Ушаков уточнял, что договоренности о проведении отдельной встречи между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках визита в Пекин отсутствуют.

