В водителе Эрдогана нашли сходство с президентом Азербайджана

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев заметил сходство между водителем автомобиля президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и «одним из участников саммита» ШОС, под которым подразумевался азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Видеозапись с водителем он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Водитель Эрдогана ждет начальника со встречи. Кого-то он мне напоминает из участников саммита», — написал Юнашев.

На опубликованной видеозаписи виден мужчина в костюме с усами и короткострижеными волосами.

Накануне журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале одним словом оценила совместную фотографию президентов Белоруссии и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, на которой лидеры двух стран смеются.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность в случае, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана. В свою очередь помощник Путина Юрий Ушаков уточнял, что договоренности о проведении отдельной встречи между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках визита в Пекин отсутствуют.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.