На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В водителе Эрдогана нашли сходство с президентом Азербайджана

Журналист Юнашев нашел сходство между водителем Эрдогана и президентом Алиевым
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Юнашев LIVE»

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев заметил сходство между водителем автомобиля президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и «одним из участников саммита» ШОС, под которым подразумевался азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Видеозапись с водителем он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Водитель Эрдогана ждет начальника со встречи. Кого-то он мне напоминает из участников саммита», — написал Юнашев.

На опубликованной видеозаписи виден мужчина в костюме с усами и короткострижеными волосами.

Накануне журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале одним словом оценила совместную фотографию президентов Белоруссии и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, на которой лидеры двух стран смеются.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность в случае, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана. В свою очередь помощник Путина Юрий Ушаков уточнял, что договоренности о проведении отдельной встречи между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках визита в Пекин отсутствуют.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами