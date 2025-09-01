Мантуров оценил переход автозаводов на сокращенный график

Мантуров: нельзя потерять опытных работников при сокращении графика на автозаводах

При сокращении графика на российских автозаводах нельзя потерять опытных специалистов, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Если говорить о переходе некоторых производителей на сокращенный режим работы, то здесь главный приоритет — сохранить трудовые коллективы предприятий, не потерять опытных специалистов», — сказал он.

Мантуров отметил, что Минтруд, Минпромторг и руководство автозаводов подбирают варианты альтернативной занятости на «высвободившиеся» дни для рабочих, чтобы те не потеряли в доходах.

Напомним, 25 июля «КамАЗ» объявил о введении сокращенной рабочей недели из-за кризиса на рынке грузовиков в России. По итогам полугодия рынок грузовиков сократился почти на 60%, в «КамАЗе» продажи уменьшились на 30%. Причинами там назвали недальновидную политику импортеров иностранной техники и денежно-кредитную политику Банка России.

А 31 июля Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) также объявил о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. По данным Telegram-канала Mash, сотрудники жалуются на нестабильность, снижение зарплат на 15% из-за низкого спроса на наши автобусы.

