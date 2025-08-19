В Магаданской области восстановили движение по участку трассы, на который сошел сель

На участке трассы «Колыма», на который сошел сель, восстановлено движение

На участке федеральной трассы Р504 «Колыма», на который ранее сошел сель, восстановлено движение транспорта. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

Движение для всех видов транспорта было восстановлено на 1548-м километре трассы. 19 августа на этот участок сошел селевой поток.

10 августа сообщалось, что в районе села Ошурково в Бурятии сошел сель. В публикации отмечается, что поток воды, грязи и камней затруднил движение на федеральной трассе.

3 августа стало известно, что в Краснодарском крае произошел сход селевых масс на проезжую часть трассы М4 «Дон».

31 июля в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии произошел сход селевых масс большого объема. В результате были повреждены системы газо-, водо- и электроснабжения. В республике был объявлен режим ЧС.

Ранее в Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе.