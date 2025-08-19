На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Магаданской области восстановили движение по участку трассы, на который сошел сель

На участке трассы «Колыма», на который сошел сель, восстановлено движение
true
true
true
close
Sergei Drozd/Shutterstock/FOTODOM

На участке федеральной трассы Р504 «Колыма», на который ранее сошел сель, восстановлено движение транспорта. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

Движение для всех видов транспорта было восстановлено на 1548-м километре трассы. 19 августа на этот участок сошел селевой поток.

10 августа сообщалось, что в районе села Ошурково в Бурятии сошел сель. В публикации отмечается, что поток воды, грязи и камней затруднил движение на федеральной трассе.

3 августа стало известно, что в Краснодарском крае произошел сход селевых масс на проезжую часть трассы М4 «Дон».

31 июля в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии произошел сход селевых масс большого объема. В результате были повреждены системы газо-, водо- и электроснабжения. В республике был объявлен режим ЧС.

Ранее в Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами