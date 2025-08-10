Сель парализовал движение по федеральной трассе в Бурятии

В Улан-Удэ после грозы сошел сель, движение по федеральной трассе затруднено

В районе села Ошурково в Бурятии сошел сель. Видео с места происшествия опубликовал местный Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

В публикации отмечается, что поток воды, грязи и камней затруднил движение на федеральной трассе.

Местные жители прислали видео, на которых видно, что сначала в расположенном поблизости от села Улан-Удэ появилась темная туча. Затем на город обрушился ливень с грозой. Из-за этого дороги затопило, произошел транспортный коллапс.

В прошлые выходные на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Ранее на видео попала превратившаяся в реку улица Сочи.