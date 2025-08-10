На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сель парализовал движение по федеральной трассе в Бурятии

В Улан-Удэ после грозы сошел сель, движение по федеральной трассе затруднено
true
true
true

В районе села Ошурково в Бурятии сошел сель. Видео с места происшествия опубликовал местный Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

В публикации отмечается, что поток воды, грязи и камней затруднил движение на федеральной трассе.

Местные жители прислали видео, на которых видно, что сначала в расположенном поблизости от села Улан-Удэ появилась темная туча. Затем на город обрушился ливень с грозой. Из-за этого дороги затопило, произошел транспортный коллапс.

В прошлые выходные на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Ранее на видео попала превратившаяся в реку улица Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами