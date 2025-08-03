На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сход селя заблокировал проезд в сторону Сочи по трассе М-4

На трассу «Дон» в Краснодарском крае сошел сель, движение на Сочи перекрыто
true
true
true
close
aquatarkus/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае произошел сход селевых масс на проезжую часть трассы М-4 «Дон», сообщается в Telegram-канале госкомпании «Автодор».

«Из-за сильных дождей в Краснодарском крае произошел сход селевых масс на проезжую часть дороги М-4 «Дон» в районе 1414 км в направлении Джубги. Движение транспорта в настоящий момент перекрыто», — отмечается в сообщении.

В «Автодоре» уточнили, что на место происшествия прибыла тяжелая техника для расчистки дорожного полотна. На аварийном участке организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.

До этого стало известно, что на Крымском мосту в очереди скопилось 1,4 тыс. автомобилей. Они ожидают проезда со стороны Тамани.

Ранее в массовом ДТП в Москве пострадали шесть человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами