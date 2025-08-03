Сход селя заблокировал проезд в сторону Сочи по трассе М-4

На трассу «Дон» в Краснодарском крае сошел сель, движение на Сочи перекрыто

В Краснодарском крае произошел сход селевых масс на проезжую часть трассы М-4 «Дон», сообщается в Telegram-канале госкомпании «Автодор».

«Из-за сильных дождей в Краснодарском крае произошел сход селевых масс на проезжую часть дороги М-4 «Дон» в районе 1414 км в направлении Джубги. Движение транспорта в настоящий момент перекрыто», — отмечается в сообщении.

В «Автодоре» уточнили, что на место происшествия прибыла тяжелая техника для расчистки дорожного полотна. На аварийном участке организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.

До этого стало известно, что на Крымском мосту в очереди скопилось 1,4 тыс. автомобилей. Они ожидают проезда со стороны Тамани.

Ранее в массовом ДТП в Москве пострадали шесть человек.