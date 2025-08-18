Появились подробности о покупке «Урала», который Путин подарил мотоциклисту с Аляски

ТАСС: «Урал», подаренный Путиным жителю Аляски, был куплен за день до саммита

Переданный жителю Аляски Марку Уоррену от президента России Владимира Путина мотоцикл «Урал» был куплен за день до саммита, сообщил ТАСС генеральный директор представительства Ирбитского Мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов.

«Это просто рядовая покупка. Достаточно срочная, но рядовая. У нас купили в четверг его. И вот прям буквально вчера мы узнали, что мотоцикл попал на Аляску. Для нас это тоже такое приятное удивление», — сказал Кузнецов.

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о жителе Аляски Марке Уоррене, который ездит по Анкориджу на мотоцикле «Урал». Из-за антироссийских санкций у американца возникли проблемы с поиском запчастей для этого транспортного средства.

Через несколько дней после выхода сюжета на «России 1» мужчину разыскали дипломаты РФ и подарили ему новый «Урал».

«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — заявил советник-посланник посольства России в США Алексей Леденев.

15 августа Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Первым в Анкоридж прибыл американский лидер, борт главы российского государства приземлился там около 21:54. Из самолетов президенты вышли практически одновременно. Они встретились на ковровой дорожке на летном поле, обменялись рукопожатиями, коротко пообщались и направились к месту переговоров на одном автомобиле. Во время совместной пресс-конференции после переговоров Трамп выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой. На это Путин по-английски ответил ему с улыбкой: «В следующий раз в Москве».

Ранее были названы 5 самых популярных мотоциклов в России.