Появились подробности о покупке «Урала», который Путин подарил мотоциклисту с Аляски

ТАСС: «Урал», подаренный Путиным жителю Аляски, был куплен за день до саммита
Россия 1

Переданный жителю Аляски Марку Уоррену от президента России Владимира Путина мотоцикл «Урал» был куплен за день до саммита, сообщил ТАСС генеральный директор представительства Ирбитского Мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов.

«Это просто рядовая покупка. Достаточно срочная, но рядовая. У нас купили в четверг его. И вот прям буквально вчера мы узнали, что мотоцикл попал на Аляску. Для нас это тоже такое приятное удивление», — сказал Кузнецов.

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о жителе Аляски Марке Уоррене, который ездит по Анкориджу на мотоцикле «Урал». Из-за антироссийских санкций у американца возникли проблемы с поиском запчастей для этого транспортного средства.

Через несколько дней после выхода сюжета на «России 1» мужчину разыскали дипломаты РФ и подарили ему новый «Урал».

«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — заявил советник-посланник посольства России в США Алексей Леденев.

15 августа Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Первым в Анкоридж прибыл американский лидер, борт главы российского государства приземлился там около 21:54. Из самолетов президенты вышли практически одновременно. Они встретились на ковровой дорожке на летном поле, обменялись рукопожатиями, коротко пообщались и направились к месту переговоров на одном автомобиле. Во время совместной пресс-конференции после переговоров Трамп выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой. На это Путин по-английски ответил ему с улыбкой: «В следующий раз в Москве».

Ранее были названы 5 самых популярных мотоциклов в России.

