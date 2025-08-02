Рекордное количество машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

Более 2,8 тыс. машин застряли в очередях на досмотр у Крымского моста

Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста с обеих сторон в субботу выросло до почти 3 тысяч, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Согласно опубликованной информации, по состоянию на 07:00 на стороне Тамани в очереди стояли 1789 транспортных средств. С крымской стороны, у Керчи, в аналогичной очереди стояло 1195 автомобилей.

По данным на 10:00 число машин немного уменьшилось. Так, со стороны Тамани ждут досмотра 1790 транспортных средств, а со стороны Керчи — еще 915 автомобилей. Время ожидания достигает трех часов.

Причиной затруднений стало временное закрытие движения по Крымскому мосту. Проезд был приостановлен с 23:50 мск 1 августа и возобновился только в 05:04 2 августа.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

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