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На Крымском мосту восстановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя пять часов
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя пять часов после приостановки. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра, занимающегося ситуацией на транспортном переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Доступ к мосту был временно закрыт в 23:50 мск в пятницу. Причины остановки движения не уточнялись.

В пятницу, 1 августа, на подходах к Крымскому мосту образовались огромные пробки. Сообщалось, что со стороны Тамани в очереди стояло 1020 транспортных средств. В свою очередь, со стороны Керчи в ней находилось 590 транспортных средств.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее крымчанина задержали за призывы разрушить Крымский мост.

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