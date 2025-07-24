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Крымчанина задержали за призывы разрушить Крымский мост

«Крым 24»: севастопольца задержали за призывы бить ракетами по Крымскому мосту
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Севастополя по подозрению в призывах к ракетным ударам по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Крым 24».

По данным ФСБ, 48-летний мужчина вел несколько учетных записей в Telegram, с которых размещал призывы убить российского президента Владимира Путина и разрушить Крымский мост, а также оправдывал атаки дронов на Москву.

Лингвистическая экспертиза показала, что его текстовые сообщения содержат призывы к совершению террористической деятельности и оправдание терроризма. Задержанному грозит до семи лет тюрьмы.

До этого военный эксперт Дандыкин напомнил, что ВСУ могут ударить ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

Он добавил, что ракеты не смогут долетать до Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку их собьют ПВО. Военный эксперт отметил, что при решении украинского командования ударить по знаковым зданиям РФ, например, «Лахта Центру» в Петербурге, то российские военные будут готовы ответить.

Ранее у Крымского моста возникла рекордная с момента открытия пробка на 22 км.

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