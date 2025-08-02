У Крымского моста скопилось свыше 2 тыс. автомобилей

Более 2 тыс. машин застряли в очередях на досмотр у Крымского моста

На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон образовались многокилометровые заторы — в общей сложности в очередях на ручной досмотр ожидают свыше 2 тыс. автомобилей. Данные об этом появились в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подходах к мосту.

Согласно опубликованной информации, по состоянию на 07:00 на стороне Тамани в очереди стояли 1789 транспортных средств. С крымской стороны, у Керчи, в аналогичной очереди стояло 1195 автомобилей.

К 08:00 пробки стали немного меньше. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стояло 1490 транспортных средств, а время ожидания составило около четырех часов. Со стороны Керчи ждут проезда 870 транспортных средств.

Причиной затруднений стало временное закрытие движения по Крымскому мосту. Проезд был приостановлен с 23:50 мск 1 августа и возобновился только в 05:04 2 августа.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

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